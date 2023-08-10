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В Москве троих детей увезли в больницу из-за вспыхнувшего в квартире электросамоката

Shot: трех детей госпитализировали после возгорания электросамоката в Москве

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Shutterstock

В Москве электросамокат воспламенился в квартире, где находились пять человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Минской улице в районе Раменки. Электросамокат полностью сгорел. Во время пожара по всему жилому помещению, распространился густой дым.

Экстренные службы смогли ликвидировать возгорание. Трое детей получили сильные ожоги верхних дыхательных путей. Медики оказали им необходимую помощь и госпитализировали. О состоянии двух взрослых не сообщается.

Ранее в Перми мужчина угнал фургон с электросамокатами и направился в сторону аэропорта.

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