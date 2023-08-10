В Южной Корее эвакуировали свыше 10 тыс. человек из-за тайфуна

В Южной Корее отменены 450 рейсов и уже эвакуированы 10 тыс. человек из-за тайфуна «Канун». Об этом сообщает агентство Yonhap.

Особенностью тайфуна является медленная скорость передвижения — около 20 км/ч. Ожидается, что он впервые с начала ведения записей в 1951 году пересечет весь Корейский полуостров с юга на север, достигнув Северной Кореи. Всего по территории Южной Кореи тайфун будет проходить около 15 часов.

В южных регионах Республики Корея осадки уже составили от 30 до 60 мм, в восточных регионах их уровень ниже — от 10 до 30 мм. Ожидается, что на северо-восточных регионах уровень осадков составит 500 мм, а в Сеуле — 100-200 мм.

На этом фоне премьер-министр Кореи Хан Дак Су призвал к всеобъемлющим мерам по предотвращению стихийных бедствий и быстрой эвакуации жителей на экстренном правительственном заседании.

Ранее этот же тайфун прошел по Японии и Тайваню.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.