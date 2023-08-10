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Внуково и Домодедово возобновили работу

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу после ограничений

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Depositphotos

Аэропорты Внуково и Домодедово в Москве в ночь на 10 августа вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, они возобновили работу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службах авиагаваней.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российские ПВО сбили два летевших в сторону столицы беспилотника, один — в Калужской области, второй - в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Из-за этого по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения во Внуково и Домодедово временно закрывали воздушное пространство.

В дальнейшем в целях безопасности часть рейсов с территории указанных аэропортов были перенаправлены в другие авиагавани.

«С 5:15 ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту.

В Домодедово ограничения, действующие с 2:59 до 5:15, также сняли.

«В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме», — сказали в аэрогавани.

В конце июля секретарь Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Николай Патрушев заявлял, что украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы РФ. Эти атаки курирует Запад.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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Атаки беспилотников на Москву
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