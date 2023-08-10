Москвичам рассказали о погоде на четверг

Переменная облачность, без осадков и до 27°C тепла ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют 25…27°C тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до +13°C.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах +23…+28°C. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до +11°C.

Ветер северо-западный, северный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

До этого стало известно, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории.

По данным программы по наблюдению за Землей Copernicus, июль 2023 года был на 0,33°C теплее июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63°C . Также июльская температура в 2023 году была на 0,72°C выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 год.

Ранее в Каталонии женщинам разрешили плавать топлес в бассейнах.