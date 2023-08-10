В московском аэропорту ввели план «Ковер»

В московском аэропорту Внуково был введен план «Ковер» в связи с обнаружением в небе неизвестных летающих объектов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«План «Ковер» введен в аэропорту Внуково. На данный момент в аэропорту задержано 11 рейсов на вылет и на прилет. По предварительным данным, план был объявлен около 2:30 ночи. Такой план вводится, когда в небе обнаружены неизвестные летающие объекты», — говорится в публикации.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) ночью, 10 августа, сбили два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.