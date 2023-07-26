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Нацполиция Украины задержала нескольких сотрудников военкоматов

Нацполиция Украины задержала сотрудников военкоматов в трех областях из-за коррупции

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Национальная полиция Украины сообщила в своем Telegram-канале, что провела задержания сотрудников военкоматов, которые подозреваются в коррупции.

Отмечается, что задержания проводились в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

По данным следствия, подозреваемые получали взятки от $250 до $1,5 тыс. за отсрочку или освобождение от призыва. Всем из них предъявлены обвинения по статье 368-3 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица), им грозит до трех лет лишения свободы. Число задержанных не называется.

Первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк написал в своем Telegram-канале, что с февраля 2022 года правоохранители возбудили 106 уголовных дел по нарушениям в работе военкоматов.

«Сформирована база, в которую вошли все руководители и заместители руководителей ТЦК, которых следует проверить», — отметил Павлюк, добавив, что по 102 лицам уже начат мониторинг образа жизни.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах проверок украинских военкомов.

Ранее в Пентагоне заявили о похищении переданного Украине оружия.

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