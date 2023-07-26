Американка поссорилась с матерью и сожгла отель

В США арестовали 16-летнюю девушку, которая сожгла отель, пишет New York Post. Она сделала это после ссоры с матерью.

Изабелла Гарсия и ее мать отдыхали в одном из отелей в Иллинойсе, когда произошел пожар. Поздно ночью девушка сама позвонила спасателям и рассказала им о случившемся.

«Я подралась с матерью, я не знаю, что делать», — добавила она в телефоном разговоре.

Мама Изабеллы рассказала, что она вышла из комнаты, пытаясь успокоиться, и позвонила дочери, чтобы сообщить номер нового номера, в который девушка должна была отселиться, и примерно через 15 минут сработала пожарная сигнализация.

«Она никогда не делала ничего подобного, она хорошая девочка», — сообщила мать полиции.

Пожар был потушен в течение семи минут после прибытия в отель спасателей, пострадавших нет. Руководство отеля оценило ущерб примерно в «пару сотен тысяч долларов». Гарсия была арестована и доставлена в центр содержания под стражей несовершеннолетних.

Ранее в Индии разъяренная толпа женщин подожгла дом подозреваемого в изнасиловании.