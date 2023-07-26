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Суд Коми арестовал социолога Кагарлицкого по обвинению в призывах к терроризму

Сыктывкарский городской суд арестовал социолога Кагарлицкого* до 24 сентября

Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца, до 24 сентября, социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно», — зачитала решение судья.

Накануне ФСБ официально предъявила Кагарлицкому обвинение в публичных призывах к терроризму. По словам его адвоката Сергея Ерохова, целью выступлений его подзащитного была попытка обратить внимание на проблемы, с которыми сталкивается российское государство.

Юрист подчеркнул, что дело ведет УФСБ России по Республике Коми, поэтому политического аналитика доставили в Сыктывкар.

Ранее об этапировании Кагарлицкого в столицу Республики Коми рассказала его дочь Ксения. Она пояснила, что отцу вменяют ч. 2 ст. 205 УК РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда с использованием СМИ или Интернета).

25 июля стало известно, что следователи ФСБ РФ возбудили дело об оправдании терроризма в отношении социолога и политолога.

Ранее ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста в Орловской области за госизмену.

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