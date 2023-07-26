Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Великобритании врач предложил женщине массаж и изнасиловал ее

В Великобритании врач представился массажистом и изнасиловал бывшую пациентку

close
100%
Depositphotos

В Великобритании суд вынес приговор врачу, который предложил бывшей пациентке местной больницы массаж и изнасиловал ее. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в 2020 году, но вердикт по делу инстанция вынесла только сейчас. По данным следствия, Саймон Абрахам связался с женщиной, которая раньше лечилась в больнице от головных болей. Он сказал, что его коллега-врач якобы переживает за ее состояние, поэтому бывшей пациентке стоит сделать массаж. Мужчина добавил, что два года обучался этому в Индии. Женщина согласилась, после чего Абрахам пришел к ней и надругался.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители быстро задержали злоумышленника. Суд приговорил насильника к 18 месяцам тюремного заключения. Помимо этого, его внесли в реестр сексуальных преступников на десять лет.

Ранее в Пермском крае арестовали подростка по подозрению в изнасиловании и поджоге подруги.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях