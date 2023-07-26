В Великобритании врач предложил женщине массаж и изнасиловал ее

В Великобритании суд вынес приговор врачу, который предложил бывшей пациентке местной больницы массаж и изнасиловал ее. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в 2020 году, но вердикт по делу инстанция вынесла только сейчас. По данным следствия, Саймон Абрахам связался с женщиной, которая раньше лечилась в больнице от головных болей. Он сказал, что его коллега-врач якобы переживает за ее состояние, поэтому бывшей пациентке стоит сделать массаж. Мужчина добавил, что два года обучался этому в Индии. Женщина согласилась, после чего Абрахам пришел к ней и надругался.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители быстро задержали злоумышленника. Суд приговорил насильника к 18 месяцам тюремного заключения. Помимо этого, его внесли в реестр сексуальных преступников на десять лет.

Ранее в Пермском крае арестовали подростка по подозрению в изнасиловании и поджоге подруги.