В Ростове-на-Дону на гранате подорвался военный, вернувшийся с СВО

В Ростове-на-Дону мужчина лишился пальцев из-за взрыва гранаты. Об этом сообщил Telegram-канал «Ростов Главный».

Инцидент произошел в доме на 2-й улице Володарского. Первоначально сообщалось, что граната взорвалась прямо во дворе многоэтажки, напротив детского сада. Судя по видео с места происшествия, подъезд был оцеплен, там дежурили правоохранители.

Позже стало известно, что взрыв случился в квартире, которую потерпевший снимал. Арендатор лишился пальцев, как пишет Telegram-канал Shot, мужчина также получил ранения живота, а на момент госпитализации находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», пострадавший родился в Анапе и недавно вернулся из зоны спецоперации. Перед взрывом, который, как утверждают соседи, произошел в подъезде, ветеран выпил и достал трофейную гранату.

Известно, что в квартире потерпевшего впоследствии провели осмотр полицейские с кинологами.

Ранее в Ростовской области военный сбежал с гранатой из госпиталя.