В Севастополе ребенок с открытой формой туберкулеза больше месяца посещал детский сад

В Севастополе в одном из детских садов ребенок посещал группу с открытой формой туберкулеза. Об этом сообщили в группе общественной организации «Севастопольские мамы» во «ВКонтакте».

По словам представителей организации, проблема, которой обеспокоены родители воспитанников учреждения №114, заключается не в том, что один из детей заболел инфекционным заболеванием, а то, что администрация сада якобы утаивала этот факт от семей воспитанников на протяжении двух с половиной месяцев — о болезни ребенка стало известно в начале мая.

«По санитарно-эпидемиологическим правилам очаг заболевания и контактных с заболевшим лиц обязаны обследовать в течение 14 дней с момента выявления больного, а дезинфекцию провести сразу же. К сожалению, родителей детей группы заболевшего узнали о случившемся только 17 июля», — рассказали в общественной организации.

В сообщении уточняется, что в группе не проводили дезинфекцию, а детей, контактировавших с зараженным, никто не обследовал. Кроме того, представители организации подчеркивают, что в зоне риска может находиться не только компенсаторная группа (ее посещают детей с ограниченными возможностями здоровья — «Газета.Ru»), в которую ходил заболевший, но и дети из других групп, которые присоединялись к первой группе во время тихого часа.

По словам родителей воспитанников, сотрудников учреждения обследовали сразу после выявления факта очага заболеваемости, а здоровье воспитанников никто проверять не спешил. Также семьи детей рассказали, что не получили внятного объяснения от администрации учреждения, почему до них не донесли информацию.

«По факту ненадлежащих действий администрации ДОУ «Детский сад №114» СРОО «Севастопольские мамы» подготовила жалобу в прокуратуру и надеется, что виновные в нарушении базовых санитарно-эпидемиологических правил в дошкольном учреждении будут установлены и понесут положенную по закону ответственность», — говорится в сообщении организации.

В Telegram-канале Правительства Севастополя сообщили, что Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование по факту инцидента.

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