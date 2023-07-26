Украденная 500-летняя рукопись, подписанная испанским конкистадором, вернулась в Мексику

500-летняя рукопись, подписанная испанским конкистадором Эрнандо Кортесом, возвращена в Мексику. Об этом сообщает AP News.

Манускрипт, подписанный испанским конкистадором Эрнандо Кортесом в 1527 году, передан мексиканской стороне и отправлен в национальный архив Archivo General de la Nación de México в Мехико. Платежное поручение, ставшее реликвией, разрешало покупку розового сахара для аптеки в обмен на 12 золотых песо.

По имеющимся данным, это один из незаконно изъятых документов в коллекции, касающихся испанской экспедиции в Центральную Америку в первой половине 16 века. Часть из нее хранится в национальном архиве Мексики, а другая была вывезена в США примерно в 1993 году.

Следствие, занимавшееся установлением обстоятельства дела, выяснило, что в начале 2022 года неизвестный выставил старинную рукопись на интернет-аукцион от аукционного доме в штате Массачусетс.

Мексиканские власти первыми обратили на это внимание и заявили, что лот является украденным. Аукционисты предпочли снять его с предстоящих торгов и отдать правоохранителям.

В июле представители окружной прокуратуры США и сотрудники ФБР доставили манускрипт в Мексику и приняли участие в официальной церемонии на ее родине.

Ранее мексиканские сейсмологи нашли в ацтекском манускрипте 500-летней давности древнейшие письменные свидетельства землетрясений в Северной и Южной Америке.