Энергетическому комитету украинской рады отключили свет за неуплату

В здании комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ отключили свет за неуплату. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Раньше была такая же история с отоплением», — поделился Железняк.

Сообщается, что в том же здании работает комитет Рады по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики.

Также непогода оставила без света более 200 населенных пунктов в 11 регионах Украины. Наиболее сложная ситуация складывается в Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областях, Минэнерго Украины направило дополнительные бригады на восстановление энергосистем.

Ранее центр исследований энергетики предупредил украинцев о непростом отопительном сезоне. Согласно прогнозам, зима 2023/2024 года грозит оказаться наподобие предыдущей или даже холоднее. Он также рекомендовал жителям республики запастись топливом для поддержания работы электрогенераторов.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.