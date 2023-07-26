Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Энергетическому комитету украинской рады отключили свет за неуплату

Депутат Железняк: в здании комитета Рады по энергетике и ЖКХ отключили свет за неуплату

close
100%
РИА «Новости»

В здании комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ отключили свет за неуплату. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Раньше была такая же история с отоплением», — поделился Железняк.

Сообщается, что в том же здании работает комитет Рады по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики.

Также непогода оставила без света более 200 населенных пунктов в 11 регионах Украины. Наиболее сложная ситуация складывается в Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областях, Минэнерго Украины направило дополнительные бригады на восстановление энергосистем.

Ранее центр исследований энергетики предупредил украинцев о непростом отопительном сезоне. Согласно прогнозам, зима 2023/2024 года грозит оказаться наподобие предыдущей или даже холоднее. Он также рекомендовал жителям республики запастись топливом для поддержания работы электрогенераторов.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях