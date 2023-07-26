В Москве курьеру заказали доставку бутылки с кокаином

В Москве курьер получил заказ на доставку бутылки шампанского с кокаином внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Исполнитель должен был взять пакет и доставить его по определенному адресу. Во время встречи с отправителем курьер заметил, что мужчина сильно нервничает. Работник решил записать передачу посылки на камеру, после чего клиент бросил отправление и ушел.

Сотрудник службы доставки вызвал полицию и передал бутылку им. В ходе экспертизы выяснилось, что внутри находился кокаин. По версии правоохранителей, отправителем является житель Красноярского края. Полиции удалось найти и задержать предполагаемого злоумышленника. Ему грозит лишение свободы за покушение на сбыт запрещенных веществ.

Ранее ученые нашли на побережье Флориды акул с кокаиновой зависимостью.