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В Москве курьеру заказали доставку бутылки с кокаином

Baza: в Москве курьер отказался везти бутылку с кокаином получателю

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве курьер получил заказ на доставку бутылки шампанского с кокаином внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Исполнитель должен был взять пакет и доставить его по определенному адресу. Во время встречи с отправителем курьер заметил, что мужчина сильно нервничает. Работник решил записать передачу посылки на камеру, после чего клиент бросил отправление и ушел.

Сотрудник службы доставки вызвал полицию и передал бутылку им. В ходе экспертизы выяснилось, что внутри находился кокаин. По версии правоохранителей, отправителем является житель Красноярского края. Полиции удалось найти и задержать предполагаемого злоумышленника. Ему грозит лишение свободы за покушение на сбыт запрещенных веществ.

Ранее ученые нашли на побережье Флориды акул с кокаиновой зависимостью.

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