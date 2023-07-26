В США акула атаковала отдыхающего на пляже мужчину

В американском городе Хилтон-Хед-Айленд акула атаковала плававшего в воде мужчину. Об этом сообщает Fox News.

Гражданин США отдыхал на пляже Sea Pines, где он решил искупаться в океане. Когда он зашел в водоем по пояс, хищник укусил его за ногу. Сразу же после инцидента сотрудники береговой службы вытащили пострадавшего из воды.

Скорая помощь оперативно приехала на место и отвезла отдыхающего в больницу. Источник не уточняет подробности о мужчине и не сообщает о том, какие травмы он получил. Неизвестно и то, к какому виду принадлежал морской хищник.

По словам официальных лиц, часть пляжа временно закрыли для отдыхающих.

Ранее в США акула съела улов рыбака на глазах у его знакомых, оставив ему только рыбью голову.