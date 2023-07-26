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Енот проник в детский сад и застрял в мусорном баке в Новороссийске

В Новороссийске спасли енота, который застрял в мусорном баке на территории детского сада

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Телеграм-канал Алексей Одеров

Руководитель МБУ ПАСС «Служба спасения» в Новороссийске Алексей Одеров в своем Telegram-канале сообщил, что енот в городе проник на территорию детского сада, где застрял в одном из мусорных баков.

«В детский сад на Анапском шоссе пробрался енот. Он залез в мусорный бак и застрял в технологическом отверстии», — отметил он.

На помощь животному на место инцидента выехали спасатели.

«При помощи слесарных инструментов освободили из заточения, а затем при помощи «удавки» вытащили из мусорного бака и выпустили в лес», — написал Одеров.

Руководитель службы спасения Новороссийска призвал людей беречь енотов.

3 июля сообщалось, что на винном заводе «Фанагория» в Краснодарском крае енот отобрал у туристов всю еду, приготовленную для пикника, и съел ее.

До этого сообщалось, что воронежская компания ищет «спортивного и трезвого» енота для съемок рекламы моющих средств. Уточнялось, что енот должен стирать и полоскать по задаче режиссера раз в сутки.

Ранее рыбак из Индонезии рассказал о многолетней дружбе с диким крокодилом.

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