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Врач-эндокринолог объяснил, как обезопасить детей от сахарного диабета в будущем

Эндокринолог Калинчев: ожирение и неправильное питание детей может привести к диабету

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Врач-эндокринолог Калинчев рассказал порталу Pravda.ru, как обезопасить себя от сахарного диабета.

По словам специалиста, отказ от сладкого и мучного не гарантирует того, что человек застрахован от диабета второго типа — он возникает как последствие ожирения.

«Худому человеку диабет второго типа практически не грозит», — сказал врач.

Эндокринолог подчеркнул, что диабет не возникает моментально и, как правило, формируется в результате неправильных пищевых привычек в детстве. Он посоветовал следить за питанием своих детей. Если у ребенка пяти лет зафиксирован лишний вес, он находится в группе риска, так как к 30-40 годам у него может быть диабет, предупредил Калинчев.

Как отмечала диетолог и кардиолог Светлана Павличенко, отложения жира на животе являются фактором риска для развития сахарного диабета.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием прополиса может замедлять старение.

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