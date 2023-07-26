Эндокринолог перечислила пять привычек, которые убивают наш мозг

Повседневные привычки человека могут существенно влиять на работу мозга. Их в разговоре с «Общественной службой новостей» перечислила врач-эндокринолог, диетолог, сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско.

Так, прежде всего на работу мозга влияет алкоголь, отметила специалист. По ее словам, мнение о том, что небольшая доза алкоголя два раза в неделю не приносит вреда здоровью, является мифом. Плохо сказываются на организме привычка ложиться спать после полуночи, потому что это препятствует восстановительным процессам в головном мозге, а также потребление большого количества еды перед сном.

«Если же человек пренебрегает физиологическими механизмами, то нарушается система пищеварения. Лимфатическая система мозга именно ночью, во время сна, проводит процесс выведения продуктов метаболизма. Когда же человек плотно есть на ночь, эти естественные процессы затрудняются», — пояснила Тараско.

Помимо этого, для мозга важна и физическая активность, поэтому специалист советует гулять каждый день хотя бы по 20-40 минут и заниматься бытовой работой по дому, чтобы восполнить недостаток движения. Последнее, на что обратила внимание диетолог, — отсутствие в рационе фруктов и овощей.

«Овощи и фрукты — источник питания для бактерий толстого кишечника и сейчас уже доказана взаимосвязь головного мозга и толстого кишечника. От бактерий толстого кишечника зависит работоспособность, умственные способности человека», — отметила врач.

Заведующая отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Лариса Сметана до этого говорила, что соблюдение здорового образа жизни поможет сохранить мозг здоровым до старости. Она советовала больше проводить времени на свежем воздухе и меньше пользоваться гаджетами.

Ранее в США двухлетний мальчик умер от поедающей мозг амебы.