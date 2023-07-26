Турист делавший селфи на скале, сорвался в 20-метровое ущелье и выжил

Путешественник из Индии чудом выжил, сорвавшись с обрыва в ущелье глубиной 20 метров, пострадавшего подняли наверх с помощью лебедок и тросов. Об этом сообщает The Times of India.

Пятеро мужчин отправились в поход в пещеры буддийского храмово-монастырского комплекса в штате Махараштра, группа добралась до смотровой площадки, находящейся на возвышенности.

Гопал Чаван решил сделать селфи на краю обрыва, не удержался и сорвался вниз в ущелье глубиной более 20 метров. Его друзья немедленно обратились в экстренные службы, мужчине чудом удалось выжить, его спасение попало на видео. На кадрах ролика пострадавшего туриста поднимали со дна ущелья с помощью тросов и лебедок, путешественника доставили в ближайшую больницу.

Ранее в Северной Осетии нашли трех сорвавшихся в пропасть туристов.