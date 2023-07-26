ФСБ просит арестовать ученого Кагарлицкого

Управление Федеральной службы безопасности России по Республике Коми просит суд арестовать политолога и социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

«В суд поступил материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Кагарлицкого», — сказали в суде.

Других подробностей не приводится.

Накануне стало известно, что следователи Федеральной службы безопасности России возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Бориса Кагарлицкого.

В тот же день ФСБ официально предъявила социологу обвинение в публичных призывах к терроризму с использованием СМИ или Интернета.

При этом адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов заявил, что ученый никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм, а целью его выступления была попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство.

В свою очередь дочь Кагарлицкого Ксения сообщила, что ее отца этапировали в Сыктывкар.

Ранее ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста в Орловской области за госизмену.