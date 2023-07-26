Школьница подожгла отель после ссоры с матерью

Во Флориде пришлось эвакуировать более 300 постояльцев отеля Hilton из-за пожара, который устроила девочка-подросток. Об этом сообщает Ocala News.

16-летняя школьница отдыхала вместе с матерью в отеле, между ними возникла ссора, в ходе которой девочка устроила пожар в коридоре гостиницы. Испугавшись последствий, она сама позвонила в экстренные службы и сообщила о возгорании.

Пожарные, прибывшие на вызов эвакуировали всех постояльцев, с огнем удалось справиться за несколько минут, обгорела часть стены в коридоре у входа в номера. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что девочка вышла из номера, несколько минут бродила по холлу отеля, села на диван и подожгла его зажигалкой.

Пострадавших нет, причины семейной ссоры устанавливаются. Руководство отеля оценивает ущерб в несколько сотен тысяч долларов, помимо обгоревшей стены восстанавливать придется намокшее напольное покрытие и проводку.

Ранее москвичка попыталась пройти с голубем в храм, но не смогла и устроила там пожар.