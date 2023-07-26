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Россиянин получил ножевое ранение груди и отказался раскрыть личность нападавшего

Под Калининградом мужчина отказался назвать имя человека, пырнувшего его ножом в грудь

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Depositphotos

В Светлом мужчина получил ранение груди от приятеля и отказался раскрыть его личность в разговоре с правоохранителями. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Калининградской области.

В местную больницу попал 32-летний раненый. Врачи установили, что травма была нанесена ножом, и заявили о произошедшем в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мужчина был ранен во время застолья из-за внезапной ссоры, а клинок ему в грудь вонзил один из гостей. Все произошло на глазах у двоих человек, один из которых и вызвал на место происшествия скорую помощь.

Однако, даже понимая степень осведомленности полицейских, потерпевший отказывался назвать имя того, кто нанес ему ножевое ранение.

В конце концов личность злоумышленника была установлена и без свидетельства пострадавшего. Нападавшим оказался 43-летний местный житель, ранее он был неоднократно судим. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Уже возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

Ранее москвич рассказал полиции о брате-дезертире, который задолжал ему 50 тыс. руб.

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