Дума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

Госдума приняла законопроект о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, передает ТАСС.

Такая мера содержится в инициативе о запрете для иностранных лиц выступать владельцами российских новостных агрегаторов.

Ранее Госдума проголосовала в ходе пленарного заседания за принятие поправки о запрете выезда из России подлежащих призыву на военную службу граждан с момента направления им повестки.

Согласно поправке, она устанавливает запрет на выезд из России в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку человека в военкомат. Запрет будет действовать со дня направления повестки.

Отмечается также, что поправка запрещает выезд за границу с момента размещения повестки в реестре врученных повесток.

20 июля председатель московской Военной Коллегии Адвокатов, военный юрист Владимир Тригнин заявил, что возможное повышение штрафов за неявку в военкомат до 50 тыс. рублей является «перегибом». По его мнению, повышение ответственности будет необоснованным.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.