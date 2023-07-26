Врач рассказала, какую пользу приносит секс для физического и психического состояния

Регулярный секс может принести пользу человеку как для его физического, так и для психического состояния, рассказала kp.ru врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, специалист по учебно-методической работе МАСЦ ИАМ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ольга Луценко.

Так, прежде всего данный процесс является «эмоциональным взрывом», который сопровождается выработкой четырех «гормонов счастья»: дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина, указала эксперт. Эти гормоны, в том числе, улучшают кровоснабжение сердца, мозга и почек, а также повышают уровень стрессоустойчивости.

Еще одним положительным эффектом от секса является то, что он может заменить качественную тренировку в фитнес-клубе и снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, продолжила Луценко. После полового акта в организме человека происходит выработка гормона пролактина, который вызывает физическое расслабление и улучшает качество сна. Помимо этого, регулярный секс может укрепить семейные отношения и укрепить доверие между партнерами.

Накануне специалисты из Первого клинического медицинского колледжа Университета традиционной китайской медицины Гуанчжоу установили, что регулярный секс снижает риск смерти от всех причин у гипертоников.

Ранее были перечислены ключевые факторы, делающие секс незабываемым.