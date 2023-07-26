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Ребенка убило током на базе отдыха под Краснодаром

СКР: в Краснодарском крае девочка погибла от удара током на турбазе

В Красноармейском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетней девочки на базе отдыха «Капустяная балка» в станице Новомышастовской, ребенка ударило током на газоне возле бассейна. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 23 июня, по словам родственников погибшей девочки, она отдыхала на турбазе вместе с бабушкой, мамой, старшим братом и друзьями семьи.

Дети купались в бассейне и играли в мяч, игрушка отлетела в сторону, девочка побежала за мячиком и коснулась открытого провода под напряжением. На место была вызвана бригада скорой помощи, пострадавшая скончалась на месте происшествия.

«Заключение судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в течение одной минуты. Отдыхающие сказали, что это не первый случай там. Родители в ужасном трауре. Я считаю, что люди, работающие там и отвечающие за технику безопасности должны понести наказание», — рассказала в социальных сетях тетя погибшей.

В рамках расследования гибели несовершеннолетней возбуждено дело в отношении 48-летней предпринимательницы, владелицы базы отдыха. Женщину подозревают в ненадлежащем оказании услуг, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагического происшествия.

Ранее в Подмосковье ребенка ударило током во время рыбалки.

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