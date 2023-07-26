В Челябинске мужчина съел мухоморы и напал на фельдшера скорой помощи

В Челябинске принявший психоактивные вещества мужчина напал на работницу скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

По словам представителей правоохранительных органов, россиянина нашли медики скорой помощи, когда машина двигалась по улицам города. Мужчине требовалась госпитализация из-за признаком отправления.

По пути в больницу пациент напал на девушку-фельдшера. Он нанес сотруднице «скорой» несколько ударов по лицу, после чего медработница нажала кнопку тревожной сигнализации.

Приехавшие на вызов представители Росгвардии задержали 40-летнего мужчину. В беседе с ними россиянин пояснил, что находился под действием съеденных ранее мухоморов. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Петербурге мужчина купил биодобавку с добавлением мухоморов для улучшения качества сна и отравился этим продуктом.