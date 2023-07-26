Спасатели продолжают тушить серьезный пожар на казахстанской автозаправке

Спасатели локализовали пожар на автомобильной заправке в казахстанском городе Экибастузе, тушение огня еще продолжается. Об этом сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики, передает ТАСС.

Перед этим департаменте по ЧС Павлодарском области уточняли, что на станции возникло открытое горение четырех цистерн. На месте работали 20 сотрудников и семь единиц техники. Заправка расположена по адресу: Кунаева, 5. Был риск перехода огня на рядом стоящий продуктовый магазин «Феруза».

По информации департамента, выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 м. от очага горения.

В районе 12.00 мск пожар на заправке локализовали, предпринимаются меры для ликвидации огня.

До этого момент взрыва автомобиля у заправки в Якутске попал на видео. Пожар произошел на 13-м километре Намского тракта. Огонь уничтожил минивэн Toyota Alphard.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.