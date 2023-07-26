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Россияне рассказали, как относятся к более молодому начальнику

РИАМО: половине москвичей некомфортно работать с более молодым начальником

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Shutterstock

Половина опрошенных сервисом «Авито Работа» жителей Москвы рассказали, что им будет некомфортно работать с начальником, который будет моложе их, сообщает РИАМО.

Согласно результатам опроса, больше всего возраст руководителя заботит молодых людей 25-35 лет. 53% опрошенных этой возрастной категории признались, что им будет некомфортно, если руководитель окажется младше.

Меньше остальных возраст начальника волнует сотрудников старше 45 лет (32%).

При этом чаще всего возраст руководителя беспокоил специалистов, работающих в маркетинге и PR (58%) и IT-сфере (54%), реже остальных — сотрудников медицинской сферы.

Ранее бизнес-психолог Вероника Кромбергер назвала признаки того, что работа вредит психическому здоровью. По ее словам, одним из признаков являются частые болезни.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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