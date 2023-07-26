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Вещи пропавшего в Тыве четырехлетнего мальчика нашли на берегу ручья

В Тыве нашли вещи пропавшего четырехлетнего мальчика в 700 метрах от дома

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В республике Тыва продолжаются поиски маленького мальчика, который пропал, играя во дворе дома, обнаружены вещи пропавшего ребенка. Об этом сообщается на Telegram-канале Следственного комитета России.

«В ходе осмотра места происшествия в 700 метрах от дома, из которого вышел мальчик, у ручья обнаружены детские вещи, в которых в этот день был ребенок», — говорится в сообщении ведомства.

Пропавшего мальчика ищут более 120 человек — волонтеры, полиция и сотрудники МЧС, привлечена аэромобильная группа из 19 человек.

Обстоятельства исчезновения ребенка устанавливают следователи, глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального подразделения доложить о ходе и предварительных результатах проводимой проверки.

Напомним, ребенок пропал 25 июля вечером со двора частного домовладения в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района. Он играл на территории участка и исчез, самостоятельные поиски родственников результатов не дали, семья обратилась в полицию.

Ранее в Красноярске нашли живыми пропавших мальчиков 7 и 12 лет.

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