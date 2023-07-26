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Глава Сбера назвал Китай примером для России в развитии туризма

Греф: потенциальным примером для России в туризме может служить Китай

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пресс-служба Сбера

Потенциальным примером для России в туризме может служить Китай. Таким мнением поделился глава Сбера Герман Греф в рамках совещания о развитии туризма и гостеприимства в РФ, которое прошло на территории курорта «Манжерок» в Республике Алтай.

«Сегодня для нас потенциальным примером может служить Китай. Они, конечно, очень быстро растут. За 5 лет они выросли в приросте туристических поездок в два раза. Это самый большой регион, где развивается горнолыжный туризм. То же самое, за 5 лет увеличили в два раза количество вводимых гостиниц и количество поездок на горнолыжные курорты. Мы видим, что сегодня критически важно для нас поддержать внешним туризмом бизнес в туристической сфере», - сказал Греф.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что нужно комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли и вывести качество сервиса в сфере на новый уровень с учетом потенциального спроса. Также необходимо повысить транспортную доступность и проработать гостиничную базу.

«Правительство вместе с регионами поэтапно решает такие задачи. Работаем прежде всего в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Этот проект вы знаете, он действует уже около трех лет. На его реализацию за два года направлено уже свыше 100 млрд рублей, и конечно, предусмотрены средства на текущий год», - сказал он.

В целом, по его словам, финансирование отрасли существенно увеличилось.

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