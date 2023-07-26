Греция не обращалась за помощью к России в тушении пожаров

Российская сторона не получала от Греции обращений за помощью в тушении лесных пожаров. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.

«Обращений из Афин насчет помощи не было», — сказала Захарова, добавляя, что «мы искренне сопереживаем греческому народу ввиду чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за бушующих в стране масштабных лесных пожаров».

Также представитель МИД РФ выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа пожарного самолета на острове Эвбея 25 июля. В связи с гибелью летчиков в Вооруженных силах страны объявлен трехдневный траур.

Ранее бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, надо повиниться и просить Россию прислать самолеты.

Как писала газета «Известия», на Родосе из-за пожаров возникли проблемы с обеспечением людей водой и электроэнергией, также наблюдаются перебои со связью.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.