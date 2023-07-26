Во Львове исчезла гуманитарная помощь из США на сумму около $1 млн

На Украине в городе Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов, груз был предоставлен Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает украинское издание NGL.media.

«Речь идет о реальном случае исчезновения около 10 тыс. тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 млн гривен, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ», — уточнили в СМИ.

Для поиска пропавшего груза с гуманитарной помощью организовано журналистское расследование.

Подчеркивается, с началом Россией спецоперации украинская диаспора в США стала оказывать активную помощь украинским войскам и гражданскому населению. В результате одной из наиболее активных организацией в сборе и отправке гумпомощи стал Объединенный украинский американский комитет помощи. За почти 1,5 года организация направила Киеву свыше 30 морских контейнеров с нужными вещами.

В настоящий момент продолжаются поиски гуманитарного груза.

До этого Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи на $400 млн.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.