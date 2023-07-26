Журналисты оценили инициативы чиновников для решения кадрового голода в промышленности

Пытаясь решить проблему кадрового голода в сфере промышленности, федеральные и региональные чиновники предлагают привлекать релокантов, ввести шестидневку и обязательное распределение бюджетников в наиболее дефицитные отрасли. «Мойка 78» подготовила обзор на инициативы властей в этом вопросе и проанализировала их.

Одно из предложений внесли власти Татарстана. Они направили в Госдуму законопроект об обязательном распределении бюджетников в наиболее дефицитные отрасли. Документ подвергся критике. Так, в Минобрнауки России идею назвали не вписывающейся в современные реалии.

В Минпромторге озвучили другую идею — привлечь уехавших в Израиль соотечественников. Для их возвращения в Министерстве предложили выплату компенсации для переезда на родину и социальные льготы на время поиска работы. Однако похожие меры действуют с 2007 года, пишет издание.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков нашел другое решение проблемы кадрового дефицита — ввести шестидневку. Он отметил, что предприятия с большими объемами заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату работать более продолжительную смену или перейти на шестидневную рабочую неделю.

В правительстве же предложили запретить работодателям увольнять матерей-одиночек. Подобные меры в стране уже действуют, но ограничения касаются только матерей с детьми до трех лет, если семья полная, и одиноких женщин с детьми до 14 лет. Однако существуют риски, что женщин с детьми вообще перестанут брать на работу, пишет автор.

Как писала газета «Известия», Минтруд прогнозирует спрос на один миллион кадров для промпроизводства.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.