Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мишустин отметил заботу Грефа о ценовой доступности курорта «Манжерок»

Греф: туризм – один из самых мультипликативных секторов экономики

close
100%
Пресс-служба ВК «Манжерок»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил работу главы Сбера Германа Грефа в развитии курортной зоны в «Манжерок» в республике Алтай, сообщает пресс-служба Сбера.

«Греф назвал два очень важных элемента. Это – экологические элементы и исторические элементы тех мест, куда мы приходим. Когда приходишь в такие места, очень важно, чтобы местные жители восприняли эти проекты как свои. Это очень важно. И третий момент, о чем Герман Оскарович тоже думает, это доступность ценовая», — сказал Мишустин.

Он добавил, что все планировано так аккуратно, чтобы могли путешествовать люди со всей страны.

О том, что Греф думает о ценовой доступности и учитывает другие важные элементы, он заявил в рамках совещания по развитию туризма в стране и индустрии гостеприимства, которое прошло на территории курорта.

Глава Сбера поблагодарил, что совещание по развитию туризма проходит на территории «Манжерока». Греф назвал его «эпохально важным».

«Мы видим, что туризм – один из самых мультипликативных секторов экономики. И если посмотреть на вклады туризма в ВВП стран, то мы видим, что в России это порядка 4%, и в общем это хорошая новость для бизнеса, потому что он видит, куда расти. И эта отрасль может быть серьезным драйвером для бизнеса и развития ВВП в стране», — сказал Греф.

Также он отметил функцию туризма в создании рабочих мест.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях