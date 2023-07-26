На 22-летнего мужчину завели дело за фотошоп иконы

Хамовническая прокуратура Москвы завела уголовное дело на 22-летнего мужчину, который разместил на своей странице в социальной сети фотографию иконы святого со своим лицом. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Согласно проведенному исследованию, изображение представлено в социально сниженном значении и по смысловому пониманию выражает явное неуважение к обществу, совершенно в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — заявили в прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики». Материал был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мусульманские страны призвали принять меры против оскорблений символов ислама. Генеральный секретарь ОИС Ибрахим Таха заявил, что мусульманские страны «должны принять коллективные меры, чтобы прекратить это».

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