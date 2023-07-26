Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве неизвестный ворвался в детскую больницу с молотком и ножом

Baza: в Москве мужчина с отверткой и ножом напал на посетителя детской больницы

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Неадекватный мужчина с отверткой в руках набросился на посетителей детской травматолого-ортопедической больницы в Сокольниках, он ворвался в кабинет врача и ранил находившегося там мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О произошедшем рассказал пострадавший от нападения посетитель больницы, он привез на прием ребенка, когда в кабинет врача неожиданно забежал неизвестный мужчина с отверткой и набросился на него, он успел нанести несколько ударов острым предметом.

В ходе завязавшейся потасовки у дебошира из кармана выпали молоток и нож, злоумышленника удалось запереть в одном из помещений больницы, но он сбежал, выпрыгнув из окна.

По словам очевидцев, нападавший находился в неадекватном состоянии, охрана учреждения особой помощи в поимке неадеквата не оказала, утверждают свидетели. Пострадавший получил несколько ссадин и от госпитализации отказался, нападавшего удалось задержать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее полуголый мужчина влез в кабинет врача с криками, что его едят черви.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях