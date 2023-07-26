В Москве неизвестный ворвался в детскую больницу с молотком и ножом

Неадекватный мужчина с отверткой в руках набросился на посетителей детской травматолого-ортопедической больницы в Сокольниках, он ворвался в кабинет врача и ранил находившегося там мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О произошедшем рассказал пострадавший от нападения посетитель больницы, он привез на прием ребенка, когда в кабинет врача неожиданно забежал неизвестный мужчина с отверткой и набросился на него, он успел нанести несколько ударов острым предметом.

В ходе завязавшейся потасовки у дебошира из кармана выпали молоток и нож, злоумышленника удалось запереть в одном из помещений больницы, но он сбежал, выпрыгнув из окна.

По словам очевидцев, нападавший находился в неадекватном состоянии, охрана учреждения особой помощи в поимке неадеквата не оказала, утверждают свидетели. Пострадавший получил несколько ссадин и от госпитализации отказался, нападавшего удалось задержать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее полуголый мужчина влез в кабинет врача с криками, что его едят черви.