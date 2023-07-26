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Синяк под глазом у маленькой британки оказался раком четвертой стадии

Mirror: британские врачи не сразу диагностировали рак девочке с синяком под глазом

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Jenny Huddart/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Великобритании годовалой девочке диагностировали нейробластому, осмотрев синяк под ее глазом. Об этом сообщает Mirror.

В феврале родители 13-месячной Харпер заметили у дочери небольшое затемнение под правым глазом, которое затем превратилось в полноценный синяк. Через четыре недели они поняли, что ее глаз изменил форму и немного сместился. Взрослые забеспокоились и отвели ребенка к врачу.

«Мы обратились к врачу сразу же, как только заметили это, но терапевт не проявил никакого беспокойства. Мы повторно посетили врача через пару недель, но она попросила нас прийти еще раз через две недели. Однако после этого я перезвонила и попросила направление к глазному специалисту, которое было назначено на конец апреля», — рассказывает жительница Великобритании.

Но еще до назначенной даты приема она позвонила в «скорую» из-за нарастающей тревоги. После этого ребенка направили в глазную больницу, где ей сделали сканирование и провели анализы. Когда к делу подключились онкологи, тогда стало известно, девочка страдает от нейробластомы четвертой стадии с высоким риском развития.

Врачи объяснили, что рак зародился в надпочечнике, а теперь его уже можно обнаружить в конечностях, ребрах, бедрах, черепе и костном мозге. Экстренное лечение началась с химиотерапии, которая еще длится и будет продолжаться до конца июля, а затем врачи планируют провести операцию по удалению опухоли из почки.

«В начале августа у Харпер будут взяты стволовые клетки, а затем, в зависимости от результатов сканирования, мы узнаем, будет ли ей сделана операция по удалению первичной опухоли или она перейдет на высокодозную химиотерапию», — пояснила мать пациентки. Женщина рассказала, что волосы ее дочери, которые начали выпадать после начала лечения, пришлось убирать вручную отцу девочки, так как родители не хотели пугать ее стрижкой машинкой.

Девочке еще предстоит пройти курсы лучевой терапии и иммунотерапии, чтобы сначала локализовать рак в почке, а затем полностью уничтожить его клетки.

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