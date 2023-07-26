В трусах гостя из Арабских Эмиратов нашли 60 бриллиантов

Во Внуково задержан мужчина, который пытался ввезти в Россию незадекларированные драгоценности, бриллианты он спрятал в трусах. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

39-летнего гражданина Узбекистана остановили, когда он проходил таможню по «зеленому» коридору в аэропорту Внуково, мужчина прилетел в Россию из ОАЭ. Досмотрев его багаж, таможенники обнаружили в нем 13 коробок с техникой Apple, Samsung и Sony и 40 сертификатов на драгоценные камни.

Однако в багаже бриллиантов не было, в декларации пассажир также не указал, что перевозит их. Мужчине предложили добровольно выдать контрабанду, но он отказался. Бриллианты нашли во время личного досмотра, пассажир сделал тайник в нижнем белье и положил туда 62 крупных камня и несколько мелких.

Задержанный объяснил, что драгоценности вез родственникам в подарок, возбуждено уголовное дело, контрабандист заключен под стражу.

Ранее на таможне во Внуково у россиянина, летевшего из Дубая, изъяли часы за 19 млн рублей.