Эксперт подвел итоги стадии регистрации кандидатов в регионах

Эксперты независимого общественного мониторинга проанализировали данные по регионам, в которых завершилась стадия регистрации кандидатов, сообщает пресс-служба НОМ.

В настоящий момент на выборах депутатов законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ зарегистрировано уже более 1.300 кандидатов по мажоритарным округам, представляющих 12 политических партий, и 58 списков кандидатов, представляющих 13 политических партий.

Регионы, где завершился процесс регистрации кандидатов и списков кандидатов, демонстрируют высокий уровень партийного участия. Так, в выборах депутатов Народного Хурала (Парламента) Калмыкии участвует 8 партий.

На выборах депутатов законодательных собраний в четырех новых субъектах РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – где выборы проводятся с сокращенными сроками, 24 июля официально началось выдвижение списков кандидатов, завершится подача документов на выдвижение и регистрацию 17 августа.

В остальных 16 субъектах РФ сроки подачи документов на выдвижение завершены везде, кроме Ростовской области, там сроки завершатся 28 июля.

Из 123 кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ, прошедших этап выдвижения, по состоянию на конец дня 24 июля зарегистрировано 25 кандидатов. Не представили документы в комиссии и утратили статус выдвинутых кандидатов – 11 человек. Отказ в регистрации получил 1 кандидат.

«На данный момент прослеживается следующая тенденция: в регионах, где стадия регистрации уже завершена, кандидатов (списки кандидатов) успешно зарегистрировали практически в 100 % случаев. Отказы в регистрации кандидатам по одномандатным округам – единичны. Это может свидетельствовать об ответственном подходе участников избирательного процесса к соблюдению законодательных требований на стадии регистрации», - отметил заместитель председателя Корпуса «За чистые выборы» по правовым вопросам, эксперт НОМ Георгий Багирян.