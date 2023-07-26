Диетолог назвала три самые частые ошибки любителей кофе

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила три самых главных ошибки у любителей кофе, передает «Москва 24».

Во-первых, кофеманы часто пьют кофе после бессонной ночи, отметила врач. Она напомнила, что, когда человек не высыпается, у него повышается уровень кортизола — гормона стресса — и он становится нервозным. Тонизирующий напиток в этом случае может еще больше повысить тревожность и раздражительность, обратила внимание диетолог.

Во-вторых, нельзя пить кофе натощак, так как это провоцирует проблемы с желудком. Кофе повышает кислотность, даже здоровому человеку нельзя пить его натощак, подчеркнула Соломатина.

Кроме того, после кофе нужно пить воду. Кофе действует как мочегонное средство, поэтому вместо ожидаемой бодрости можно получить усталость, невозможность сосредоточиться и т.д., отметила специалист.

По словам врача Александры Филевой, кофе с молоком тоже не стоит злоупотреблять, так как в этом случае теряется ценность молока и увеличивается его жирность.

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