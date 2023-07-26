Россиянин попытался избавиться от героина, выдавив шприц в карман перед таможенниками

На Дальнем Востоке таможенники обнаружили у россиянина героин, который он выдавил из шприца себе в карман. Об этом рассказала пресс-служба ФТС России в Telegram.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Пограничный» в Приморском крае. Мужчина, въезжавший в Китай, был подвергнут личному досмотру, во время которого сотрудники таможни нашли у него капсулы и шприц с неустановленным веществом.

Россиянин решил избавиться от улик на месте и выдавил содержимое шприца в свой карман прямо перед таможенниками. Однако эксперты определили, что смесь является наркотиком, в капсулах же оказалось противоэпилептическое средство — прегабалин.

Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу о контрабанде наркотических средств.

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