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Россиянин попытался избавиться от героина, выдавив шприц в карман перед таможенниками

В Приморье таможенники нашли у мужчины шприц с героином, который он выдавил в карман

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Владимир Горовых/РИА «Новости»

На Дальнем Востоке таможенники обнаружили у россиянина героин, который он выдавил из шприца себе в карман. Об этом рассказала пресс-служба ФТС России в Telegram.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Пограничный» в Приморском крае. Мужчина, въезжавший в Китай, был подвергнут личному досмотру, во время которого сотрудники таможни нашли у него капсулы и шприц с неустановленным веществом.

Россиянин решил избавиться от улик на месте и выдавил содержимое шприца в свой карман прямо перед таможенниками. Однако эксперты определили, что смесь является наркотиком, в капсулах же оказалось противоэпилептическое средство — прегабалин.

Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу о контрабанде наркотических средств.

Ранее в бананах, прибывших в порт Петербурга, нашли 50 брикетов кокаина на 450 млн рублей.

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