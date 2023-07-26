Дочь президента Мозамбика об эмансипации женщин: «это императив революции в обществе»

Эмансипация женщин в африканских странах является необходимым элементом для развития общества, сказала RT дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел.

«Самора как-то сказал, что эмансипация женщин — это не какой-то подарок, но императив революции в нашем обществе. Это не благодеяние, не проявление милости, это необходимо для развития нашего общества. И это то, что мы пытаемся делать», — пояснила она.

Правозащитница добавила, что сейчас проводит работу с молодежью по этому вопросу. По ее словам, жизнь по такому принципу позволит создать справедливое общество, где мужчины и женщины будут равны.

«Это тот сигнал, который я пытаюсь донести. И, конечно, за эту идею боролся и погиб мой отец», — отметила Жозина Машел.

Утром 26 июля президент России Владимир Путин поприветствовал лидеров африканских стран в преддверии саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге, который пройдет 27-28 июля. Президент отметил, что Россия поддерживает стремление стран Африки к социально-экономической стабильности и прогрессу.

Ранее сообщалось, что посла России в Замбии обокрали в гипермаркете Петербурга.