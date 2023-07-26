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На железной дороге в Санкт-Петербурге произошла диверсия

Shot: на станции Лисий Нос в Санкт-Петербурге неизвестный устроил диверсию

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Depositphotos

На станции Лисий Нос недалеко от Финского залива в Санкт-Петербурге неизвестный устроил диверсию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что дежурная на ж/д станции заметила, что она потеряла контроль над стрелками железной дороги.

«Женщина позвонила в экстренные службы, которые приехали на место и увидели сгоревший шкаф правления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок. У него была отогнута нижняя часть двери», — говорится в публикации.

По предварительной информации, это был поджог, полицейские ищут диверсанта.

26 июля председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявлял, что объективных оснований утверждать, что число чрезвычайных происшествий на железных дорогах в России, в том числе диверсий, возросло, нет; не всегда мотивом таких преступлений является желание изменения государственного строя. При этом он отметил, что такие примеры все же существуют, когда подобные преступления совершались по заданию украинской стороны.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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