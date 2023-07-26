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Жители сообщают о возгорании вагонов с серой на вокзале в Рязанской области

«Рязинформбюро»: четыре вагона с серой загорелись на ж/д вокзале в Рязанской области

На железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области горят вагоны с серой. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Рязинформбюро» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

«На данный момент советую не подъезжать к району вокзала ближе чем на 1 км», — написал один из местных жителей.

По данным портала, горят четыре вагона. Предполагается, что это дело рук поджигателей.

Администрация города Сасово также прокомментировала инцидент.

«При каких обстоятельствах и где началось задымление, будут выяснять правоохранительные органы. Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС, как только поезд прибыл на станцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар уже ликвидирован. На месте работают оперативные службы, а также правоохранительные органы.

В администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем, опасности для населения нет. Сотрудники железнодорожных предприятий и жители пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала, эвакуированы.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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