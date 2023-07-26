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В Туве четырехлетний мальчик пропал со двора частного дома

В Туве спасатели и полиция ищут четырехлетнего ребенка, пропавшего со двора частного дома

В селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района пропал маленький ребенок, мальчик находился под присмотром родственника и исчез с территории частного дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Тыва.

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно о потерявшемся ребенке 25 июля поздно вечером, о том, что малыш ушел со двора частного дома, сообщили родственники, семья несколько часов искала мальчика самостоятельно.

На поиски мальчика ориентирован личный состав районного МВД, волонтеры осматривают территории, прилегающие к месту исчезновения ребенка, опрашиваются местные жители.

К поискам мальчика также подключились спасатели МЧС России. На место выехали 20 сотрудников и специалист беспилотной авиации МЧС.

Как сообщили родители пропавшего, сын играл во дворе под присмотром родственника, тот занимался домашними делами и, выйдя во двор, обнаружил, что ребенка нет. По факту исчезновения малолетнего проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Шахтах неизвестный мужчина увел из магазина шестилетнюю девочку.

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