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Синоптик предупредил жителей Москвы о сильных ливнях в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду выпадет 25% месячной нормы осадков

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ТАСС, что в Москве в среду в период с 15 до 21 часа ожидаются интенсивные ливни.

Он отметил, что 26 июля в Москве выпадет до 19-21 мм осадков, это 25% от месячной нормы.

«В небе вырастут мощные шапки дождевых облаков высотой до 12 км, переходя в грозовое состояние, прошумят интенсивные ливни с общим количеством осадков до 19-21 см, с 15 до 21 часа примерно», — сказал он.

Кроме того, по словам Тищковца, в среду в Москве местами пройдет град до 1-3 см.

Синоптик добавил, что с начала июля в российской столице выпало уже 94 мм осадков, что составляет 112% от нормы.

Гидрометцентр России также сообщил, что в Москве 26 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, гроза, град и до +25℃. В ночь на 27 июля температура воздуха опустится до +16℃, ожидается кратковременный дождь. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области из-за грозы с 10:00 до 21:00 26 июля.

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