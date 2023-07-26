Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Движение электричек на МЦД-2 и Курском направлении вводят в график

В МЖД сообщили, что движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено

close
100%
Пресс-служба ЦППК

Движение электричек в сторону Московской области на Курском направлении Московской железной дороги было восстановлено, информацию подтвердила пресс-служба МЖД. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Принимаем все необходимые меры для скорейшего ввода в график поездов. Внимание, ряд электричек на Курском направлении отменены, некоторые, в том числе в сторону Москвы, следуют с опозданием», — подчеркнули в МЖД.

Пассажирам принесли извинения из-за возникших неудобств.

В «Центральной пригородной пассажирской компании» сообщили, что движение поездов восстановлено также и на МЦД-2.

До этого стало известно, что движение поездов приостановлено в связи с наездом состава на посторонний предмет.

Согласно информации Дептранса Москвы, с главных путей убирали состав вспомогательным локомотивом.

До этого в Подмосковье горела электричка. Инцидент произошел на станции Подсолнечная в Московской области.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях