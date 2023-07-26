Движение электричек на МЦД-2 и Курском направлении вводят в график

Движение электричек в сторону Московской области на Курском направлении Московской железной дороги было восстановлено, информацию подтвердила пресс-служба МЖД. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Принимаем все необходимые меры для скорейшего ввода в график поездов. Внимание, ряд электричек на Курском направлении отменены, некоторые, в том числе в сторону Москвы, следуют с опозданием», — подчеркнули в МЖД.

Пассажирам принесли извинения из-за возникших неудобств.

В «Центральной пригородной пассажирской компании» сообщили, что движение поездов восстановлено также и на МЦД-2.

До этого стало известно, что движение поездов приостановлено в связи с наездом состава на посторонний предмет.

Согласно информации Дептранса Москвы, с главных путей убирали состав вспомогательным локомотивом.

До этого в Подмосковье горела электричка. Инцидент произошел на станции Подсолнечная в Московской области.

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