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На МЦД-2 и Курском направлении по техническим причинам приостановлено движение поездов

Движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении в сторону области было приостановлено

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Из-за остановки по техническим причинам железнодорожного состава на станции Печатники движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении в сторону Московской области приостановлено, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию столичного департамента транспорта.

По имеющимся данным, поезд наехал на посторонний предмет, находившийся на пути. К составу уже направился вспомогательный локомотив. Принимаются все меры для возобновления движения.

Департамент транспорта призвал пассажиров пользоваться альтернативными маршрутами.

Ранее сообщалось, что пассажиры еще двух железнодорожных направлений смогут доезжать до Москвы дешевле, ездить насквозь по столице и бесплатно пересаживаться на метрополитен и МЦК.

Тарифы разделены на 3 категории: «Центральная» (от Ховрино до Ухтомской), «Пригород» (от Зеленограда до Левобережной и от Люберец до Ипподрома), «Дальняя» (от Клина до Алабушева и от 88 км до Совхоза).

Стоимость поездок для жителей Зеленограда, Химок и Раменского снизится почти в четыре раза. В настоящее время они платят 30–180 рублей за одну поездку на ж/д + 50 рублей за поездку на метро, а после запуска D3 будут платить 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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