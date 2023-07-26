В Москве ожидается гроза, ливни и град

Гидрометцентр России сообщил на своем сайте, что в Москве 26 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, гроза, град и до +25℃.

В среду днем в Москве синоптики прогнозируют от +23℃ до +25℃. Ветер южный 5–10 м/c, при грозе порывы 15–20 м/c. В ночь на 27 июля температура воздуха опустится до +16℃, ожидается кратковременный дождь.

В Московской области ожидается до +27℃, местами кратковременные дожди и ливни. Ветер южный, 5–10 м/с, при грозе порывы 15–20 м/c. В ночь на 27 июля — до 13℃. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать из-за грозы в Москве и области с 10:00 до 21:00 среды.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что на протяжении недели в Москве будут идти дожди.

Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели, сообщили «Известия».

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