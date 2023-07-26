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В Варшаве выразили возмущение наглостью украинских беженцев

Политик Косиняк-Камыш заявил, что поляков раздражают приезжающие за деньгами украинцы

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Global Look Press

Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что население страны раздражено расчетливостью украинских беженцев, нагло пользующихся щедростью властей Польши. Об этом политик сказал в интервью Wprost.

По словам Косиняка-Камыша, поляки взбешены тем, когда заходит речь о притязаниях Украины, все начинает выходить за рамки разумного. Польские граждане видят, сказал политик, как украинцы приезжают в Польшу, получают там финансовую помощь от властей, а затем возвращаются к себе на родину.

Косиняк-Камыш выразил возмущение подобным поведением украинцев и украинской власти. По его мнению, наплыв беженцев, финансовая помощь Украине, наводнение рынка Польши рынка украинскими продуктами подрывают стабильность в стране.

Ранее польский социолог Дорота Перетяткович заявила, что из-за возникших проблем после наплыва беженцев отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону. Перетяткович подчеркнула, что после первой волны эйфории между поляками и украинцами начались усиливающиеся разногласия, в том числе затрагивающие исторические вопросы.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

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